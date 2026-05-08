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Metsola reivindica el papel de Europa y que mantenerse unidos les hace "más fuertes"

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La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, ha reivindicado este viernes el papel de Europa y que mantenerse unidos es lo que hace a los países miembros "más fuertes".

"Mantenernos unidos ha sido y será siempre lo que nos hace más fuertes. Más gente que nunca entiende qué significa Europa, qué protege, qué hace posible y hasta dónde puede llegar", ha sostenido en un video emitido durante una jornada organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona para conmemorar el Día de Europa con alumnos de centros educativos de Cataluña.

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Según Metsola, Europa ha transformado países, ha cambiado vidas y ha ampliado unos horizontes que parecían imposibles años atrás, y considera que la ciudadanía lo puede ver y sentir diariamente.

"Lo pueden ver y sentir con un trabajo que les permite vivir, con alimentos que se pueden permitir, con la seguridad de saber que nuestras familias están protegidas y nuestros derechos garantizados. Ésta es nuestra Europa en movimiento", ha recalcado.

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También ha defendido que, cuando la han puesto a prueba, Europa ha estado a la altura, como cuando Rusia invadió Ucrania porque "no miró hacia otro lado".

"NOS MANTUVIMOS FIRMES"

"Nos mantuvimos firmes, nos mantuvimos unidos. Y éste mismo espíritu es el que hoy nos impulsa a actuar en el ámbito de la vivienda, de la energía, del coste de la vida, del empleo y la competitividad", ha añadido.

La Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona ha organizado por cuarto año consecutivo esta jornada lúdica y pedagógica, en la que han participado más de 600 alumnos de 22 centros educativos.

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