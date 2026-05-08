Los laboristas enfrentan sus primeras derrotas en las locales de Reino Unido con un Reform abriéndose camino

Los primeros resultados de las elecciones locales celebradas este jueves en Reino Unido, donde serán elegidos 5.000 concejales en más de un centenar autoridades locales, desvelan las primeras derrotas del Partido Laborista, que con 37 de los 136 consistorios escrutados ha perdido su control en siete de ellos, mientras que el ultranacionalista Reform UK le gana terreno.

De acuerdo con el recuento de votos, los laboristas, formación a la cual pertenece el primer ministro Keir Starmer, habrían perdido su poder en lugares como Tameside, municipio metropolitano de Manchester en el cual han obtenido 25 asientos y perdido 14, mientras que Reform ha alcanzado 19 y sumado 18, según los datos del centro de conteo recogidos por el diario 'The Guardian'.

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Situación similar parece acaecer en Redditch, al sur de Birmingham, donde los de Starmer han perdido cinco asientos quedándose en 13 concejales, mientras que la formación del ultranacionalista Nigel Farage suma ocho; o en Tamworth, localidad del centro de Reino Unido en la cual los laboristas pierden un concejal, quedándose en 14, y Reform UK sube a diez, tras sumar nueve.

Destacable es a su vez el caso de Hartlepool, ciudad ubicada en el noreste de Inglaterra, donde el Partido Laborista y Reform coinciden en 15 concejales, tras perder seis y sumar once, respectivamente. No obstante, los laboristas conservarán las ciudades de Reading y Plymouth, con 29 y 31 asientos, respectivamente.

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En el área de Londres, la formación de Starmer conservará el municipio de Ealing, con 46 concejales, así como Hammersmith & Fulham, con 38, y Merton, con 32.

Oxford, por su parte, deja un resultado de 20 asientos para los laboristas y 13 para los Verdes; mientras que en Southampton los de Starmer caen en siete quedándose en 24 concejales, Reform sube a ocho, y los Verdes y Conservadores ascienden a seis.

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Con relación a los Conservadores, estos han sumado apoyos en detrimento de los laboristas en Wandsworth, al sur de Londres, con 29 asientos; así como en Harlow, en el sureste de Inglaterra, parece que mantendrán el poder con 22 concejales, al igual que en Broxbourne, donde obtienen una gran mayoría con 24 asientos.