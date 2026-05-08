La peruana Kimberly García León se impone con autoridad en Podebrady

Redacción deportes, 8 may (EFE).- La peruana Kimberly García León volvió a demostrar que la nueva distancia de media maratón se adapta perfectamente a sus características y se alzó este viernes con el triunfo en la prestigiosa prueba de Podebrady (Chequia), tercera etapa el Circuito Mundial Oro de marcha.

García León, que firmó un tiempo de 1h31:44, aventajó en 37 segundos a la italiana Antonella Palmisano, oro en los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, segunda con una marca de 1h32.21.

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Completó el podio la española Lucía Redondo, que completó los 21,097 kilómetros del recorrido con un crono de 1h34.22, más de dos minutos y medio más que la marchadora peruana.

Y es que Kimberly García León, doble medallista de oro -20 y 35 Km- en los Mundiales de Eugene 2022, no dio opción a ninguna de sus rivales en la ciudad balneario checa.

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Si mediada la prueba la marchadora peruana aventajaba en 11 segundos a la ecuatoriana Paula Torres, que acabó descalificada por amonestaciones, y en 18 a la italiana Palmisano, a falta de cinco kilómetros para la linea de meta ya superaba en 41 segundos a la transalpina.

Diferencia que Kimberly García León supo manejar hasta el final, como demostraron los 37 segundos en los que finalmente aventajó a la italiana Antonella Palmisano.

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La peruana no pudo, por contra, rebajar la mejor marca mundial del año que posee la china Yunyan Jiang con un tiempo de 1h31.39 desde el pasado marzo, tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 1h31:44, cinco segundos más que la marchadora asiática.

Un registro que permitió a García León establecer un nuevo récord sudamericano tras mejorar en más dos minutos la plusmarca continental -1h 33.49- que estableció su compatriota Evelyn Inga el pasado 7 de marzo en la ciudad eslovaca de Dudince.

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Lucía Redondo, por su parte, rebajó su marca personal y consiguió la mínima para los Europeos de Birmingham.