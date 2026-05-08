La Fase Regular de la Euroliga 25-26 tuvo un nuevo récord histórico de asistencia

La Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 tuvo esta campaña un nuevo récord histórico de afluencia a los pabellones, con más de 3,2 millones de espectadores, aunque también hay que tener en cuenta la máxima competición continental ha aumentado de 18 a 20 los equipos participantes y que ha habido varios partidos a puerta cerrada.

Según informó este viernes Euroliga, la asistencia de público a los partidos de la temporada regular "alcanzó niveles sin precedentes, estableciendo un nuevo récord histórico con 3.251.706 espectadores que llenaron los pabellones". Esta nueva cifra representa un aumento de 232.652 aficionados con respecto a la temporada anterior, lo que supone un crecimiento del 8 por ciento y "refuerza aún más la experiencia de la Euroliga en los pabellones".

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"Este hito podría haber sido aún mayor, ya que varios clubes se vieron obligados a reubicar sus partidos como locales a lo largo de la temporada, a menudo operando con aforo reducido, sin espectadores o a puerta cerrada debido a circunstancias externas", remarcó la competición.

Además, Euroliga celebró también haber registrado "un crecimiento sin precedentes" en audiencia televisiva y alcance digital, superando los 508 millones de espectadores totales en televisión y alcanzando por primera vez más de 1.400 millones de visualizaciones de vídeos en redes sociales. "Estos logros reflejan la acelerada expansión internacional de la Euroliga y su consolidación como una de las principales competiciones deportivas del mundo", subrayó.

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La audiencia televisiva de la competición "ha mostrado un crecimiento sólido y sostenido durante el inicio de la temporada regular" y también ha sido destacable "el crecimiento especialmente notable de la audiencia en directo de los partidos en los principales mercados, lo que pone de manifiesto el creciente atractivo internacional de la liga". En este sentido, España tuvo un 16 por ciento de crecimiento.

Esta tendencia al alza se debe a un notable aumento en la participación de los aficionados, tanto en las transmisiones en vivo como en diferido, así como al consumo de resúmenes. De este modo, la audiencia combinada en estos formatos creció un 8 por ciento, con 508,17 millones de aficionados sintonizando para seguir la competición.

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"Estos resultados ponen de relieve el creciente alcance global de la liga y la creciente demanda de contenido de baloncesto en directo de alta calidad por parte de los aficionados de todo el mundo", incidió Euroliga.

El organismo recalcó igualmente que "por primera vez en la historia de la liga", su ecosistema de redes sociales registró una audiencia combinada de 47,1 millones de seguidores entre la liga y los clubes participantes.

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Así, las plataformas propiedad de la Euroliga superaron los mil millones de visualizaciones de vídeo, llegando a la impresionante cifra de 1.490 millones durante la temporada regular, con más de 3.000 millones de impresiones.