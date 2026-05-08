IAG reafirma planes de crecimiento hasta 2030 pese al impacto de 2.000 millones de sobrecoste por combustible

International Airlines Group (IAG) ha reafirmado su compromiso con su estrategia de crecimiento a largo plazo, asegurando que no detendrá ninguna de las inversiones previstas a pesar del impacto de 2.000 millones de euros por el sobrecoste de combustible estimado para este ejercicio debido a la situación geopolítica en Oriente Medio.

La cotizada espera que el coste por combustible se sitúe en 2026 en 9.000 millones de euros en un escenario central, una cifra 2.000 millones de euros superior a la calculada el pasado diciembre y 1.600 millones de euros más respecto a lo comunicado a finales de febrero.

PUBLICIDAD

Durante la presentación de los resultados del primer trimestre de 2026, el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, destacó que la sólida posición financiera de la compañía les permitirá incluso aprovechar las oportunidades de consolidación que puedan surgir en el mercado, incluyendo posibles adquisiciones de otras aerolíneas.

A pesar de que el grupo prevé un incremento en los costes de combustible de aproximadamente 2.000 millones de euros para este año debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, la dirección de IAG ha sido tajante al afirmar que sus planes estratégicos no se verán alterados.

PUBLICIDAD

"No vamos a parar ninguna inversión porque estamos seguros de que son las correctas para ser estratégicamente más fuertes a futuro", subrayó Luis Gallego.

Este compromiso se traduce en la continuidad del Plan de Vuelo 2030 de Iberia y el plan de transformación de Vueling . Entre las inversiones que seguirán adelante destacan: la renovación de la flota con la llegada de nuevos aviones, la mejora de la experiencia del cliente, las inversiones a largo plazo en mantenimiento para garantizar la competitividad, así como la aceleración de la transformación tecnológica para generar eficiencias operativas y reducción de costes estructurales.

PUBLICIDAD

MEDIDAS DE GESTIÓN DE INGRESOS Y EFICIENCIA.

Para mitigar el impacto del queroseno, IAG estima recuperar el 60% del sobrecoste a través de medidas de gestión de ingresos y eficiencia en costes discrecionales, como el gasto en marketing, sin que ello afecte a la experiencia de los clientes o del empleados.

PUBLICIDAD

La dirección de IAG considera que su balance "muy sólido" y sus márgenes líderes en el sector sitúan al grupo en una posición de ventaja para liderar el mercado tras la crisis. Gallego señaló que "después de las grandes crisis siempre surgen oportunidades para los que entran más fuerte".

En este sentido, el consejero delegado apuntó que el alto precio del combustible podría obligar a competidores con peores resultados a recortar capacidad o incluso a situaciones de cierre, citando el ejemplo reciente de Spirit.

PUBLICIDAD

IAG se mantiene atento a estas posibles situaciones de concentración o compras que refuercen su liderazgo, asegurando que la situación actual podría incluso acelerar la creación de nuevas oportunidades estratégicas.