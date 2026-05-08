Gemma Camacho, tras sus imágenes con Bertín Osborne: "Es guapísimo y un tío súper educado. Me lo he pasado pipa"

Bertín Osborne vuelve a protagonizar la campaña de la nueva colección de la firma 'El Capote' y, a diferencia de hace cuatro años, cuando compartió la experiencia con Gabriela Guillén -con la que a raíz de coincidir en este proyecto comenzaría una relación esporádica fruto de la cual nacería su hijo Arian David- en esta ocasión lo hace con Gemma Camacho, en una sesión fotográfica en la madrileña plaza de toros de Las Ventas en la que derrochan una complicidad y una química innegable.

Horas después de salir a la luz su debut como modelo de la mano del cantante de rancheras, la reportera ha reaparecido en 'El tiempo justo' y se ha deshecho en piropos con el artista ante la atenta mirada de su hija Alejandra Osborne. "He intentado estar a la altura. No le conocía y te da esa confianza, tranquilidad de poder estar con gente campechana, llana y sobre todo, educado" ha confesado con una gran sonrisa, sin ocultar la buena impresión que le ha dejado Bertín, al que no conocía.

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Además, y después de que su primogénita asegurase que a sus 71 años está mejor que nunca físicamente, Gemma lo ha confirmado revelando entre risas que "hubo un momento, mientras estábamos en las gradas, que se quitó la camisa para cambiarse, ¡y está petado!".

Sin embargo, y para evitar malentendidos después de los recientes rumores de relación con Ramón García tras asistir con el presentador de 'El Grand Prix' a los toros, la ex 'amiga especial' de Cayetano Rivera -con el que vivió un breve idilio a finales de 2025 antes de que el diestro comenzase su historia de amor con Tamara Gorro- ha dejado claro que lo único que hay entre Bertín y ella es una amistad.

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"Solo amigos. Yo ya de aquí no puedo sacar más novios, que me van sacando uno cada dos meses" ha expresado, reconociendo que "si hay que hacer más colecciones o más fotografías, o hay que tomarse una cerveza con él... Para tomarse una cerveza con cualquier amigo así, haciendo una cosa bonita, siempre es bueno", dejando así la puerta abierta a volver a ver al artista.

Y es que como ha confesado, "Bertín es guapísimo, es un tío súper educado y me lo he pasado pipa. Fue una experiencia súper bonita. Además Bertín es súper campechano. No lo conocía. Era la primera vez. Me lo pasé muy bien".

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"En la foto hemos salido más o menos guapos. He intentado estar a la altura, pero es difícil con la buena planta que tiene también Bertín, que al final es un tío súper alto. Y salieron unas fotos muy bonitas y es un placer siempre trabajar en cositas así" ha concluido.

Mucho más discreta se ha mostrado Alejandra Osborne, que ha ignorado las preguntas de Europa Press y a su salida de Mediaset no ha querido revelar qué le han parecido las imágenes de su padre con Gemma Camacho ni tampoco adelantar cuándo se producirá su esperado primer encuentro con el hijo de Gabriela Guillén, al que todavía no conoce.

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