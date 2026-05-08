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Fiscalía pide el indulto "parcial" de García Ortiz porque su actuación buscaba "preservar el nombre de la institución"

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La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Conde, ha pedido el indulto "parcial" de Álvaro García Ortiz por la condena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado que la Sala de lo Penal le impuso por revelación de secretos de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- alegando que su actuación "tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Fiscalía señala que la condena "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas" y destaca que en su actuación estuvo "ausente todo motivo de lucro".

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"Debe dejarse constancia de que la afectación a los derechos del proceso debido del perjudicado, en la propia sentencia se relativizan haciéndose hincapié de que el perjudicado conserva en plenitud su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa", añade.

Y manifiesta que García Ortiz "asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", así como que el ex fiscal general se ha mostrado "a disposición del tribunal".

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