El tenista serbio Novak Djokovic flaquea en Roma y cae en su debut contra Prizmic

El tenista serbio Novak Djokovic tuvo una aciaga reaparición este viernes en el torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, al caer (2-6, 6-2, 6-4) contra el joven croata Dino Prizmic, la primera vez que el seis veces campeón pierde en su primer encuentro en la capital italiana (18-1).

El ganador de 24 'grandes' volvía a la acción desde Indian Wells y en su tercera cita de 2026, tras caer en la final del Abierto de Australia contra el español Carlos Alcaraz. 'Nole' aprovechó la tensión de su rival en el primer set, pero después empezó con algún malestar y problemas físicos en el segundo.

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El de Belgrado, apoyado en sus rodillas entre punto y punto, sufrió la contundencia de un Prizmic que ya le había dejado la tarjeta de presentación hace dos años en Melbourne. En su segundo enfrentamiento, el croata, de 20 años, se soltó sin dudarlo y empató sacando una docena de golpes ganadores con su derecha.

Como tantas veces, a Djokovic le volvieron las fuerzas para aferrarse a la pista en el tercer set, pero el croata no bajó el nivel. El serbio, sin ritmo tras dos meses sin jugar ni su mejor versión, encajó el 'break' en el quinto juego y se fue quedando sin gasolina ante un Prizmic que, compitiendo en su tercer Masters 1000 (los tres en 2026), firmó la mayor victoria de su vida.

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A sus casi 39 años, 'Nole', superado por la agresividad de su rival desde el fondo de pista, está gestionando su calendario mirando a los 'grandes'. El número cuatro del mundo podría intentar buscar el ritmo perdido en Ginebra, donde el año pasado ganó su título 100, con vistas a Roland Garros y el récord histórico de 25 'Grand Slams', sin atreverse nadie a darle por vencido.