Agencias

EEUU anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

Guardar
Imagen VDUPGKR37NCSZC6MYVSWTCTJIE

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevos ataques que han incapacitado a dos petroleros iraníes a los que ha acusado de intentar romper el bloqueo perimetral que ha instalado en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército (CENTCOM) ha identificado a los petroleros alcanzados este viernes como el 'Sea Star III' y el 'Sevda' "antes de que ambos ingresaran a un puerto iraní en el golfo de Omán, violando el bloqueo estadounidense vigente".

PUBLICIDAD

El ataque ha sido efectuado por un F/A-18 Super Hornet de la Armada estadounidense, perteneciente al portaaviones 'George H.W. Bush', que "inmovilizó a ambos petroleros tras disparar munición de precisión contra sus chimeneas, impidiendo que los buques, que incumplían el bloqueo, ingresaran a Irán".

"Las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo mantienen su compromiso con el cumplimiento estricto del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán", ha declarado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper. "Nuestros hombres y mujeres uniformados, altamente capacitados, están realizando una labor extraordinaria", ha concluido.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los seguidores del Barça no podrán celebrar en su lugar tradicional por obras en la zona

Infobae

Twitch se harta del 'viewbotting' y establece límites de espectadores en los canales infractores

Twitch se harta del 'viewbotting' y establece límites de espectadores en los canales infractores

Los pacientes con enfermedad mental grave tienen el triple de posibilidades de sufrir edentulismo, según experta

Los pacientes con enfermedad mental grave tienen el triple de posibilidades de sufrir edentulismo, según experta

La opinión negativa de los europeos sobre EEUU sube al 74%, 14 puntos más en seis meses

La opinión negativa de los europeos sobre EEUU sube al 74%, 14 puntos más en seis meses

Rusos y ucranianos hacen añicos la tregua del Día de la Victoria con ataques y acusaciones

Infobae