EEUU anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevos ataques que han incapacitado a dos petroleros iraníes a los que ha acusado de intentar romper el bloqueo perimetral que ha instalado en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército (CENTCOM) ha identificado a los petroleros alcanzados este viernes como el 'Sea Star III' y el 'Sevda' "antes de que ambos ingresaran a un puerto iraní en el golfo de Omán, violando el bloqueo estadounidense vigente".

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El ataque ha sido efectuado por un F/A-18 Super Hornet de la Armada estadounidense, perteneciente al portaaviones 'George H.W. Bush', que "inmovilizó a ambos petroleros tras disparar munición de precisión contra sus chimeneas, impidiendo que los buques, que incumplían el bloqueo, ingresaran a Irán".

"Las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo mantienen su compromiso con el cumplimiento estricto del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán", ha declarado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper. "Nuestros hombres y mujeres uniformados, altamente capacitados, están realizando una labor extraordinaria", ha concluido.

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