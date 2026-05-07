Sánchez condecora a Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados

Madrid, 7 may (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entregó este jueves a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la Orden del Mérito Civil por su labor de documentación y denuncia de las violaciones del derecho internacional en Gaza.

Sánchez entregó esta distinción a Albanese en un acto en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, donde ambos analizaron la situación en Palestina y la necesidad del cese inmediato de la violencia y la construcción de una paz duradera con dignidad y humanidad, según informó el Ejecutivo español.

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"La responsabilidad pública también implica la obligación moral de no mirar hacia otro lado. Es un honor otorgar la Orden del Mérito Civil a una voz que sostiene la conciencia del mundo", escribió el jefe del Gobierno de España en su cuenta de X tras el encuentro con Albanese.

La víspera de este acto, Sánchez envió una carta a la Comisión Europea solicitando la activación de la herramienta del Estatuto de Bloqueo para dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones estadounidenses impuestas contra la relatora de la ONU y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional.

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Albanese, quien se encuentra de visita en España, ha agradecido al Gobierno español su apoyo ante las sanciones de la Administración de Donald Trump contra ella, así como su respaldo en la lucha contra el genocidio que aseguró que practica Israel en Palestina.

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados se ha reunido con varios ministros durante su visita a España, además de acudir al Museo Reina Sofía de Madrid para contemplar el 'Guernica', el famoso cuadro de Pablo Picasso que, a su juicio, muestra "la destrucción de la vida civil".

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"Es realmente increíble lo mucho que resuena con lo que he estado viendo durante los últimos tres años y pico" en los territorios palestinos, dijo Albanese el miércoles por la mañana ante el gran mural que Picasso pintó en blanco y negro en 1937, tras el bombardeo de una localidad del norte de la Península Ibérica por parte de la aviación alemana durante la guerra civil española.

Por la tarde, Albanese protagonizó un multitudinario coloquio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a los actores Aitana Sánchez Gijón y Carlos Bardem, y la periodista Olga Rodríguez.

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"España es el único país del mundo del que me voy inspirada por sus parlamentarios", dijo Albanese en el escenario del Círculo de Bellas Artes tras las reuniones que había mantenido previamente con diversos representantes políticos. EFE

(foto) (vídeo)

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