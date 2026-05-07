España alcanza 20.807 cooperativas de trabajo al sumar 1.107 nuevas entidades en el último año, según Coceta

España ha alcanzado en 2025 un total de 20.807 cooperativas de trabajo activas tras sumar 1.107 nuevas entidades en el último año, lo que representa el 73,5% del crecimiento total del cooperativismo, según los datos de las Estadísticas de las entidades de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta).

Estas cifras, según la confederación, evidencian la "solidez y capacidad" de consolidación de este modelo, incluso en un contexto de "desaceleración" en la creación de nuevas empresas.

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Asimismo, según los datos, el conjunto del cooperativismo español ha logrado alcanzar las 25.499 entidades totales en 2025, de las cuales "más del 80%" corresponden ya a la fórmula de trabajo asociado, situándose como la fórmula "mayoritaria" dentro de la economía social.

Respecto a la generación de empleo, las cooperativas inscritas en la Seguridad Social cuentan con 8.577 trabajadores más que en 2024, lo que permite, según han indicado, consolidar una tendencia "al alza" con un total de 343.634 empleos directos. El 52,28% de los puestos de trabajo en este sector corresponden actualmente a mujeres.

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Así, las nuevas cooperativas creadas durante el pasado ejercicio generaron 2.672 empleos societarios, concentrándose el 76,4% de esta actividad en el sector servicios, lo que confirma, según el informe, su "capacidad de adaptación" a las necesidades del tejido productivo y su papel en sectores "emergentes y de proximidad".

El presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, ha destacado que el hecho de que "más del 70%" del crecimiento del sector provenga de las cooperativas de trabajo demuestra la "eficiencia y resistencia" del modelo, y ha subrayado su capacidad para aportar "estabilidad económica y social" frente a los cambios de ciclo.

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Desde Coceta, han reclamado, además, un "mayor compromiso institucional" y políticas públicas que favorezcan el acceso a financiación y marcos normativos adecuados para unas empresas "que no se deslocalizan" y "fijan población".

Por otro lado, a pesar de una "ligera ralentización" en 2025 en el ritmo de creación de nuevas cooperativas y una reducción del tamaño medio de las nuevas entidades, debido, según han explicado, a la inflación, la incertidumbre global y alza de precios, el sector ha pasado de las 19.846 cooperativas en 2023 a las más de 20.800 en 2025.

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Como ejemplo de este impulso, la entidad ha resaltado el caso de Haiak, una "microcooperativa audiovisual" fundada en 2025 por dos mujeres en el ámbito rural que centra su actividad en proyectos de "impacto social" y el fortalecimiento del tejido local mediante el trabajo en red.