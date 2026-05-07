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El Real Madrid expedienta a sus futbolistas Valverde y Tchouameni por su pelea

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El Real Madrid abrió expediente este jueves a sus futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouameni después de "los hechos" del entrenamiento de por la mañana.

"El Real Madrid comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", dice la nota oficial del Madrid.

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"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añade el club blanco, saliendo al paso varias horas después del río de noticias sobre una segunda pelea entre el uruguayo y el francés.

El diario Marca adelantó este mediodía el enfrentamiento entre ambos jugadores, como continuación de una pelea el día anterior. El ambiente caldeado en Valdebebas terminó de explotar y Valverde incluso terminó en el hospital, después de semanas de noticias sobre distintos piques y enfrentamientos dentro del vestuario blanco.

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La directiva del Madrid decidió expedientar a sus futbolistas y atajar un problema que no parece tener fácil solución, sobre todo por la crispación que genera la falta de resultados. La temporada blanca fue encomendada a Xabi Alonso, pero el técnico vasco fue destituido en enero. Desde entonces, la famosa mano dura de Álvaro Arbeloa no ha funcionado, ni sobre el césped ni en el vestuario.

El Madrid se despidió de la Copa del Rey en Albacete y, recientemente, de la Champions en cuartos de final contra el Bayern. En Liga, el título lo tiene a tiro el FC Barcelona y podría caer precisamente este domingo en el Camp Nou contra un Real Madrid que llegará al Clásico en una de sus mayores crisis internas recientes, con dos jugadores importantes expedientados.

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