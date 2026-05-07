El Kremlin adoptará medidas adicionales de seguridad para proteger a Putin el 9 de mayo

Moscú, 7 may (EFE).- El Kremlin anunció hoy que adoptará adicionales medidas de seguridad para garantizar la protección del presidente ruso, Vladímir Putin, durante las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo.

"Sin lugar a dudas", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, tras ser preguntado al respecto.

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Añadió que, "al igual que en relación con los mandatarios en todo el mundo, sea en EE.UU., Europa, Asia, etcétera, se adoptan las correspondientes medidas para garantizar la seguridad del jefe del Estado ruso".

Subrayó que Putin mantendrá el sábado reuniones con los líderes extranjeros que acudan a Moscú, entre los que el más destacado será el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien, en cambio, no acudirá al desfile militar en la plaza Roja.

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Las autoridades rusas acusan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de amenazar con atacar Moscú con drones con ocasión del 9 de mayo.

Y, por ello, Defensa, además de advertir que su respuesta sería un "ataque masivo" contra el centro de Kiev, recomendó la evacuación de los empleados de las embajadas y organizaciones internacionales en la capital ucraniana.

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En realidad, Zelenski, al intervenir este lunes en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, aseguró: "Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja".

Y es que, debido a la amenaza terrorista ucraniana, según Moscú, la parada militar del sábado transcurrirá sin armamento pesado por primera vez desde 2007.

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Putin ha reducido notablemente sus apariciones en público desde que fuera secuestrado a finales del pasado año el líder venezolano, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense.

Según la prensa independiente, el ejército ruso ha desplegado más baterías antiaéreas en torno a las residencias campestres del jefe del Kremlin.

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A su vez, el Ministerio de Defensa ruso anunció esta semana una tregua unilateral de 48 horas que entrará en vigor esta medianoche para celebrar el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Al igual que ocurriera el pasado año, Zelenski no secundó la iniciativa rusa, algo que sí hizo en la reciente tregua de la Pascua ortodoxa, y en su lugar propuso un alto el fuego el 6 de mayo, que fue ignorado por Moscú.

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El pasado año, aunque las partes no consensuaron la tregua, Kiev respetó las celebraciones y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.