Ana Boyer revela el nombre de su hija y confiesa que es "imposible explicar la felicidad"

Ana Boyer y Fernando Verdasco han presentado al mundo a su cuarta hija en común, a la que han llamado Mía, consolidando así una familia numerosa en la que, tal y como ella misma ha contado, "ya somos seis". La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus redes sociales una tierna imagen en la que se ve la diminuta mano de la recién nacida rodeada por los dedos de sus padres y de sus hermanos mayores, una estampa familiar que refleja el emocionante momento que están viviendo.

Acompañando la fotografía, Ana ha escrito un mensaje cargado de emoción en el que reconoce que es "imposible explicar la felicidad" que la pequeña les ha traído. La llegada de Mía ha llenado de alegría a toda la casa y, muy especialmente, a sus tres hermanos mayores, Miguel, Mateo y Martín, que están encantados con la nueva incorporación y volcados en su papel de hermanos mayores.

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La pareja ha querido agradecer también públicamente la atención recibida por el equipo médico que les ha acompañado en estos días tan especiales, demostrando una vez más la discreción y la serenidad con la que suelen gestionar su vida privada, pero sin renunciar a compartir con sus seguidores los momentos más importantes. Con la llegada de Mía, Ana y Fernando atraviesan una de sus etapas más felices, disfrutando de esta nueva aventura en familia.