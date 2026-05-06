Samsung alcanza el billón de dólares en capitalización bursátil gracias al impulso de la IA

Samsung ha entrado en el selecto grupo de compañías con una capitalización bursátil de un billón de dólares después de alcanzar una revalorización de sus acciones de casi un 400% en los últimos doce meses en la bolsa de Seúl empujada por el buen desempeño de sus cuentas y el impulso de la IA.

El gigante tecnológico surcoreano se sitúa así como la segunda empresa del continente asiático en alcanzar este hito después del mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

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Las acciones de compañía subían durante la jornada más de un 14% y marcaban un precio de 266.000 wones (156,38 euros) en el mercado bursátil de Corea del Sur y su capitalización ronda los 1,037 billones de dólares.

Así, se cuela en el club de las mayores empresas por capitalización bursátil como Nvidia, Apple, Alphabet --matriz de Google--, Microsoft, Amazon o Meta, en su mayoría gigantes de la tecnología estadounidenses.

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Samsung presentó resultados trimestrales la pasada semana y anunció un beneficio neto atribuido de 47,1 billones de wones (27.160 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 489% o casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025.

De este modo, gracias al impulso de la demanda relacionada con la IA, el fabricante de Suwon ganó solo en el primer trimestre de 2026 un 6,3% más que los 44,3 billones de wones (25.550 millones de euros) de beneficio contabilizados por Samsung en todo el pasado ejercicio 2025.

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Las perspectivas de Samsung para el próximo trimestre se mantienen en alza gracias la demanda del negocio de memoria, que prevé que se mantenga sólida en medio de la expansión de la infraestructura de IA, mientras que para la segunda mitad del año también anticipa que la demanda de memoria para servidores se mantenga igualmente sólida y que la IA con agentes acelere el crecimiento de la demanda.