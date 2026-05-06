Los obispos esperan que el discurso del Papa en el Congreso ayude a la "necesaria regeneración de la vida democrática"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este miércoles que esperan que la presencia y el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados lleve una "referencia ética y espiritual" a las Cortes y ayude a la "necesaria regeneración de la vida democrática".

"Me parece de una importancia grande el encuentro que el Papa tendrá con la sede de la soberanía nacional, con las Cortes Generales, en la sede del Congreso de los Diputados pero siendo las cortes precisamente por lo que decía al principio de lo que el Papa significa hoy y porque también las Cortes Generales, la soberanía nacional precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática", ha subrayado Argüello, este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid.

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Así lo ha indicado en un encuentro con los medios de comunicación en el que también han participado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. Argüello ha destacado que el Papa es una "autoridad moral y espiritual en el mundo entero".