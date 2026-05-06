Las autoridades de Gaza elevan a más de 835 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han elevado este miércoles a más de 835 los palestinos muertos por ataques perpetrados por Israel a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, incluidos tres muertos y 16 heridos durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 837 muertos y 2.381 por estos ataques, antes de afirmar que además se han recuperado 769 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.

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Asimismo, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.619 fallecidos y 172.484 heridos, si bien ha señalado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.