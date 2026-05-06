El festival fotoperiodístico 'Visa pour l'image' expondrá la obra del español Diego Ibarra

París, 6 may (EFE).- El festival de fotoperiodismo 'Visa pour l'image', que se celebra cada año en Perpiñán (sur), presentó este miércoles su edición para 2026, en la que la obra del español Diego Ibarra, fotógrafo del diario New York Times en el Líbano, se expondrá junto a fotografías de todo el mundo.

La exposición de las imágenes de Ibarra, titulada 'Líbano, 2015-2026. La última guerra', es un compendio de algunas de las instantáneas tomadas durante su cobertura del conflicto armado en este país, marcado por la presencia del grupo Hizbulá y la intervención de Israel.

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Su exhibición se realizará junto a otra docena de exposiciones sobre situaciones de conflicto, sociales o culturales llegadas de todo el globo, que podrán verse gratuitamente por toda la ciudad entre el 9 de agosto y el 13 de septiembre.

Entre ellas, un reportaje sobre los matrimonios virtuales en Japón, del francés Jérôme Gence; sobre el Chernóbil actual, del estadounidense Gerd Ludwig, o sobre la realidad social de la India, del italiano Paolo Roversi.

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En el evento también se otorgarán, como cada año, premios a las mejores fotografías, entre los que el más prestigioso es la 'Visa d'or news', que en la pasada edición fue entregado al irlandés Ivor Prickett, del New York Times, por su cobertura de la guerra de Sudán (activa desde 2023).

En total, cada año se otorgan 150.000 euros entre premios para "los mejores temas fotoperiodísticos de todo el mundo" y becas para 'la mujer fotoperiodista', los documentales cortos, la fotografía urbana y la edición fotográfica.

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El pasado febrero también se otorgó por primera vez el premio 'Visa d'or Online', que busca "complementar los premios entregados durante cada edición del festival", al alemán Toby Binder, por su retrato de la juventud en Irlanda del Norte.

El director del festival, Jean-François Leroy, reivindicó en un comunicado a los periodistas como "últimos baluartes contra los sepultureros de la realidad", y llamó a permanecer "erguidos o recién levantados, pero siempre de pie y fieles a los valores de la libertad y el periodismo".

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"El año 2026 comenzó con una fotografía falsa del presidente venezolano Nicolás Maduro rodeado de dos marines y esposado (...). Las fotos auténticas de Maduro en Nueva York, con las manos esposadas, existen: las tomaron periodistas profesionales y las difundieron medios de comunicación que se rigen por un rigor y unas normas quizá anticuadas, pero importantes y valiosas", argumentó.

Leroy agregó que "paradójicamente, la revolución de la IA y sus consecuencias son quizás la mejor oportunidad que tiene el periodismo para salvarse".

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"Puesto que estos modelos, para ser eficaces, deben alimentarse de datos fiables, recientes y verificados, ¿quién mejor que los profesionales de la información para hacerlo?", subrayó.

Las veladas del festival estarán marcadas por la proyección de las fotografías seleccionadas en orden cronológico, centradas en diferentes temas de actualidad para cada jornada.

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Además, en el marco del festival se celebran una serie de encuentros entre profesionales de la fotografía, conocidos como "semana pro", que en esta ocasión se prevén entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre. EFE