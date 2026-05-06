Diageo factura un 2,2% menos en los nueve meses de su año fiscal, hasta los 12.700 millones

El gigante británico de las bebidas espirituosas Diageo, propietario de marcas como Johnnie Walker, Guinness o Baileys, redujo sus ventas netas un 2,2% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supone alcanzar 14.937 millones de dólares de facturación (unos 12.700 millones de euros).

Por su parte, los ingresos de la compañía británica se elevaron un 2,3% entre enero y marzo, su tercer trimestre fiscal, y se situaron en los 4.477 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros).

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Por regiones, la facturación acumulada en nueve meses en Norteamérica cayó un 8,3%, hasta los 5.502 millones de dólares (4.673 millones de euros), debido a las "débiles condiciones del mercado y la necesidad de una oferta más competitiva"; mientras que los ingresos en Europa crecieron alrededor de un 8%, hasta los 3.809 millones de dólares (3.235 millones de euros), entre otras razones por el buen desempeño de la cerveza Guinness.

En Asia Pacífico se redujeron hasta las 2.632 millones de dólares (2.235 millones de euros), un 9,6% menos; en América Latina se incrementaron un 14,1%, hasta los 1.629 millones de dólares (1.383 millones de euros) en ventas netas, y en África la facturación registró un 5% menos, hasta los 1.247 millones de dólares (1.060 millones de euros).

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La compañía ha informado que el crecimiento orgánico del beneficio operativo se situó sobre un dígito bajo, incluyendo hasta 300.000 dólares (unos 250.000 euros) de ahorros, gracias entre otras cosas a la implementación de su estrategia para el ejercicio y al impacto del dinero devuelto de los aranceles.

A pesar de ser "conscientes" del impacto que el conflicto de Oriente Próximo tendrá en la energía, el suministro y la distribución, Diageo confirma sus perspectivas para el ejercicio fiscal.

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"Nos complace el sólido crecimiento en Europa, América Latina y el Caribe, y África. Norteamérica sigue siendo nuestro mayor desafío, donde las condiciones del mercado son débiles y nuestra oferta necesita ser más competitiva. Ya estamos tomando medidas para abordar esta situación", ha asegurado el consejero delegado de Diageo, Dave Lewis.

"El rediseño de nuestra nueva estrategia y la configuración de un marco operativo más competitivo están en marcha. Tenemos previsto compartir una actualización estratégica con los accionistas junto con nuestros resultados anuales del ejercicio fiscal 26, el 6 de agosto de 2026", ha añadido.

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