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Wout van Aert: "Quiero ser campeón del mundo en ruta"

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Bruselas, 5 may (EFE).- El ciclista belga Wout van Aert, flamante campeón de la París-Roubaix en una trepidante carrera en la que se impuso al intratable esloveno Tadej Pogacar, ha confesado que su gran objetivo es ganar un Mundial en carretera.

"Ser campeón del mundo en ruta", contestó el belga del Visma-Lease a Bike, de 31 años, preguntado en una entrevista con el diario local DH Les Sports, publicada este martes, sobre cuál sería el objetivo que elegiría para el resto de su carrera.

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Van Aert recordó que tiene "algunos maillots arcoíris en casa, gracias al ciclocross, pero ya queda lejos", pues el último data de 2018.

"Sería fantástico volver a llevar ese precioso maillot, aunque sé que será difícil", reconoció el corredor flamenco, quien explicó que el recorrido del próximo Mundial en Montreal no le conviene.

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"Incluso en mi mejor forma será complicado batir allí a alguien como Pogacar. Pero estoy motivado para intentarlo. Y quizá todavía quede Abu Dabi como oportunidad en 2028", agregó el ciclista de Herentals, quien tras su espectacular victoria en 'el infierno del norte' recibió felicitaciones hasta de excorredores como el alemán Jan Ullrich o el estadounidense Lance Armstrong. EFE

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EFEdeportistasclásica ciclista París-Roubaixde 2583 kmentre Compiègne y RoubaixFranciaeste domingo.-EFE/ Christophe Petit Tesson

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