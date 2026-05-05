Vincent Kompany: "La fuerza del PSG es la edad de sus jugadores, mejoran y aprenden sin parar"

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, aseguró este martes que "la fuerza del PSG", su rival este miércoles en la vuelta de la semifinales de la Champions, "es la edad de sus jugadores", que les permite mejorar y aprender "sin parar".

"El PSG ha sido el equipo más fuerte de Europa en los últimos años, han ganado la Champions. Además de su calidad y del cuerpo técnico, la fuerza del PSG es la edad del equipo. Mejoran constantemente, aprenden sin parar. Es un equipo al que respetamos y contra el que es muy difícil jugar. Pero pensamos lo mismo de nosotros mismos y creemos que mañana podemos ganarles", dijo el belga en rueda de prensa.

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El técnico afronta este tipo de encuentros con "total tranquilidad", antes de que "la emoción y el sentimiento del partido no se pongan en marcha demasiado pronto". "Antes del partido se trata mucho de preparación, rutina, tranquilidad", expresó Kompany, que confirmó que todo el equipo está disponible salvo Serge Gnabry.

El belga también abordó ese debate sobre la filosofía de juego y la abundancia de goles en sus partidos, pero recordó que "la misión es ganar". "Queremos ganar el partido, tenemos ideas que nos ayudan a hacerlo y ganamos muchos partidos. No discuto ideas o filosofías. Para mí no se trata de eso, se trata de ganar. El PSG ha demostrado que ganan muchos partidos y títulos. Nosotros también. Al final, esto va de marcar un gol más que el rival", explicó.

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Y no quiso comentar las palabras de Mikel Arteta, quien cree que el 5-4 que se vio en la ida entre PSG y Bayern responde a "la frescura" de los jugadores, al no competir en Ligas como la Premier. "He jugado allí muchos años. Si leo entre las líneas, es básicamente un debate sobre calendario, no creo que sea una crítica al PSG o al Bayern", comentó.

"A veces me preguntan sobre mi rol como entrenador. Yo me convertí en entrenador porque quiero apoyar a los jugadores a ser ellos mismos. Es un deporte de jugadores, no de entrenadores. Creo que mi mayor papel es apoyarlos. El principal trabajo de cada compañero es, si alguien realiza un tiro, seguir el tiro o reaccionar. Hay un montón de roles que tienes que respetar, pero al final tienes que tomar muchas decisiones en el fútbol. Y siempre respetaremos esto, siempre", apuntó.

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