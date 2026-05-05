Los materiales críticos se sitúan en el foco de dos reuniones del G7 esta semana

París, 5 may (EFE).- Los materiales críticos se sitúan en el foco de dos reuniones convocadas por la presidencia francesa del G7 esta semana: la primera de ministros de Comercio del grupo este martes y miércoles en París y la segunda el jueves por videoconferencia.

La importancia estratégica de las tierras raras y de los imanes permanentes forma parte de la agenda sobre la mesa del G7 de Comercio, que debuta este martes con encuentros informales de ministros, y que tendrá este miércoles su jornada oficial; mientras que centrará por completo la videoconferencia del jueves con ministros de otros sectores competentes en la materia.

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El objetivo, según dijo hoy el ministro francés de Economía, Roland Lescure, es tratar de fomentar una mayor cooperación sobre materiales críticos en el seno del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón) de cara a la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno del grupo prevista para junio en Évian (en los Alpes franceses).

Lescure hizo este anuncio durante la presentación hoy de un plan nacional de "resiliencia" sobre tierras raras e imanes permanentes, con el que Francia aspira a asegurar su propio suministro, así como parte del europeo, contrarrestar el dominio chino en este sector estratégico y construir una cadena de valor global más sólida.

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"El objetivo es evitar depender de un solo país que hoy concentra una cuota de mercado excesiva", señaló Lescure, en alusión al predominio de China en la cadena de suministro global de estos materiales estratégicos.

China representa entre el 60 % y el 70 % de la producción de tierras raras, entre el 80 % y el 90 % de su refinado y de la fabricación de imanes e, incluso, puede tener control casi exclusivo sobre algunas de ellas, según fuentes del Ministerio de Economía.

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Esto genera una situación de vulnerabilidad, ya que se utilizan en numerosos sectores: militar, aeronáutico, automotriz, eólico, ferroviario, entre otros, señalaron.

"La guerra en Irán nos demuestra cada día que depender en exceso de una sola región del mundo para nuestras materias primas es una desventaja", insistió Lescure, durante una visita a Lacq (Pirineos Atlánticos), junto al ministro de Industria, Sébastien Martin.

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En este antiguo enclave gasífero en reconversión, los ministros visitaron la planta de Caremag, un proyecto franco-japonés de refinado de tierras raras y reciclaje de imanes permanentes, en construcción desde hace un año y que ha recibido una inversión estatal de 106 millones de euros. Según el Gobierno francés, la instalación debería cubrir el 100 % de la demanda francesa de aquí a 2030.

Los minerales considerados críticos o estratégicos incluyen cobalto, níquel, manganeso, grafito o litio, además de las tierras raras. Este grupo comprende 17 elementos metálicos, cuatro de los cuales se utilizan para fabricar imanes permanentes, esenciales en tecnologías como los aerogeneradores y los vehículos eléctricos.

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El plan francés contempla una serie de medidas nacionales, entre ellas el aumento del número de proyectos seleccionados dentro del programa Francia 2030, con una decena adicional centrada en tierras raras, así como el refuerzo de la garantía de proyectos estratégicos para asegurar el acceso de los productores a materias primas y facilitar acuerdos de suministro.

Asimismo, París prevé apoyar financieramente iniciativas industriales clave para desarrollar capacidades autónomas, tanto en extracción como en refinado, en un sector demandante de capital.

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Además, el Gobierno impondrá nuevas condiciones a sectores estratégicos: los proyectos de energía eólica que se desarrollen en Francia deberán incorporar un porcentaje mínimo de tierras raras producidas en el país, mientras que los fabricantes de automóviles que accedan a ayudas públicas para la electrificación deberán presentar planes de diversificación de suministro.

Lescure abogó también por combinar medidas de protección del mercado europeo con una estrategia internacional basada en acuerdos con países productores, citando asociaciones con Australia, Canadá o Groenlandia, con el objetivo de asegurar un abastecimiento diversificado y sostenible. EFE

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