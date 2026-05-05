IBM presenta las soluciones con las que las empresas podrán adoptar un nuevo modelo operativo para la IA

IBM ha presentado las soluciones con las que ayudará a las empresas y organizaciones a adoptar un nuevo modelo operativo para la inteligencia artificial(IA) que abarcan desde la orquestación de agentes, los datos en tiempo real hasta la gestión inteligente de la infraestructura y la soberanía digital.

La compañía tecnológica ha celebrado este martes el evento IBM Think 2026, en el que ha abordado el reto al que se enfrentan las empresas: muchas han realizado importantes inversiones en IA, pero solo unas pocos consideran que están consiguiendo resultados.

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En concreto, se ha centrado en la necesidad de contar con un nuevo modelo operativo para la inteligencia artificial, que se basa en cuatro sistemas integrados: los agentes, los datos, la automatización y el enfoque híbrido.

Y para ello, ha presentado una expansión de sus capacidades de gestión de la IA empresarial y la nube híbrida para ayudar a las empresas y organizaciones a afrontar sus necesidades, como recoge en un comunicado.

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En este sentido, ha anunciado la próxima generación de IBM watsonx Orchestrate (en versión preliminar), con la que las organizaciones pueden desplegar agentes de cualquier origen con una aplicación coherente de las políticas y una rendición de cuentas clara.

Se complementa con anuncios recientes como la plataforma de desarrollo de agentes IBM Bob (ya disponible) e IBM Bob Premium Package for Z (versión preliminar privada), que lleva el desarrollo nativo de la IA a la infraestructura donde se ejecutan las cargas de trabajo empresariales más crítica

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En lo que respecta a los datos, IBM Confluent ayuda a alimentar los sistemas con datos actualizados, a partir de una base de datos en tiempo real basada en las tecnologías Kafka y Flink, y que combina las nuevas capacidades que va a incorporar watsonx.data con una capa de contexto en tiempo real para IA.

DATOS EN TIEMPO REAL

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En el sistema de datos, IBM también ha habilitado las integraciones con watsonx.data de Confluent y Tableflow (ya disponible para el público general) y de Confluent y Flink. Por su parte, watsonx.data Presto acelerado por GPU (en versión preliminar privada) reduce el coste de ejecución de ciertas cargas de trabajo y el tiempo de procesamiento en grandes conjuntos de datos empresariales.

IBM también se ha referido a IBM Z Database Assistant (en versión preliminar privada), que ofrece a los administradores de bases de datos Db2 e IMS un espacio de trabajo impulsado por IA para monitorizar el rendimiento, automatizar tareas rutinarias y optimizar las configuraciones en entornos IBM Z complejos; y HCP Terraform impulsado por tecnología Infragraph (en versión preliminar pública), que ofrece una visibilidad unificada de la infraestructura a través de un gráfico de conocimiento centralizado y basado en eventos.

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GESTIÓN INTELIGENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

Para implementar la IA en el núcleo del negocio, IBM ha presentado la plataforma IBM Concert (en versión preliminar pública), una plataforma operativa basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a las organizaciones a pasar de una monitorización pasiva a una respuesta coordinada e inteligente.

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También ha anunciado IBM Concert Secure Coder (en versión preliminar pública) para abordar el problema de la seguridad que plantea la IA, con su capacidad para identificar y explotar las vulnerabilidades en horas, directamente en el flujo de trabajo del desarrollador, dentro de IBM Bob y VS Code.

Otro anuncios en este sistema incluyen HCP Terraform con tecnología de Infragraph (disponible en versión preliminar pública); IBM Vault 2.0 (ya disponible), que introduce análisis impulsados por IA de secretos filtrados para una clasificación rápida, credenciales dinámicas de corta duración en los principales proveedores de nube y la rotación automatizada de secretos para reducir la proliferación de credenciales; e IBM zSecure Secret Manager (junio de 2026), que aporta una automatización de seguridad mejorada a los entornos de mainframe RACF.

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SOBERANÍA OPERATIVA

La integración de la IA en el núcleo de la empresa significa que esta opera en los entornos más sensibles y complejos: datos regulados, infraestructuras críticas y jurisdicciones transfronterizas. Para garantizar el cumplimiento, IBM ha lanzado IBM Sovereign Core, una plataforma que integra políticas en el nivel de ejecución de la infraestructura.

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IBM Sovereign Core está diseñada para ayudar a las organizaciones a construir y operar entornos soberanos preparados para la IA y verificar su control. Y lo hace con un catálogo extensible que las organizaciones pueden adaptar para sus propios usuarios, con sus propias aplicaciones, o que pueden completarse con software y servicios de IBM, de terceros y de código abierto previamente evaluados.