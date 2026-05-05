Hyatt consolida su cartera de lujo en México con la reapertura del Hyatt Zilara Cancún

Hyatt Hotels Corporation anunció este martes la reapertura del Hyatt Zilara Cancun tras completar una renovación integral de trece meses.

El complejo de 310 habitaciones, destinado exclusivamente al segmento de adultos, marca un hito en la estrategia de la compañía con sede en Chicago para elevar su oferta de lujo en el Caribe mexicano a través de su división Inclusive Collection.

PUBLICIDAD

La propiedad, que cerró sus puertas en abril de 2025 para acometer los trabajos de modernización, ha sido rediseñada en su totalidad, incluyendo suites, espacios gastronómicos y áreas comunes.

La reapertura se alinea con el plan de crecimiento de la hotelera en México, un destino estratégico que ha mostrado una resiliencia superior en los flujos de turismo internacional tras la pandemia.

PUBLICIDAD

Hyatt no desveló el valor total de la inversión para esta reforma, aunque subrayó que el proyecto es clave para los estándares de calidad de la marca Zilara.