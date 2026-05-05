El presidente del Parlamento afirma que "las nuevas ecuaciones en el estrecho de Ormuz están tomando forma"

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha apuntado este martes que "las nuevas ecuaciones en el estrecho de Ormuz están tomando forma" y ha reiterado que la seguridad en esta estratégica vía "fue puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados" a través de sus "violaciones del alto el fuego y sus bloqueos".

"Sabemos muy bien que la continuación del 'statu quo' es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros aún no hemos empezado", ha señalado Qalibaf en un mensaje en redes sociales. "Su maldad disminuirá", ha adelantado, en el marco de sus críticas a Washington en el golfo Pérsico.

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El mensaje ha sido publicado después de los incidentes registrados el lunes en el estrecho de Ormuz a raíz del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el lanzamiento de una misión "humanitaria" para desbloquear el paso de buques en la zona. Washington afirmó que al menos dos de sus destructores lograron pasar y escoltar a dos buques, algo negado por Teherán.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz. Asimismo, resaltó que había interceptado cerca de 20 proyectiles iraníes.

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Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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