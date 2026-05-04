Uruguay recibirá la primera pelea de Bare Knuckle Fighting Championship en Sudamérica

Montevideo, 4 may (EFE).- Uruguay recibirá el próximo 25 de julio la primera pelea en Sudamérica de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), en la que peleará el local Gastón 'Tonga' Reyno, referente de los deportes de combate en este país.

Este lunes, el luchador visitó en la Torre Ejecutiva de Montevideo al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, a quien le extendió una invitación para acompañarlo ese día.

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Tras el encuentro, Reyno apuntó en una rueda de prensa: "Es la primera vez que llega BKFC -esta nueva modalidad de boxeo a puño limpio- a Sudamérica y lo va a hacer en Uruguay. Para mí es un orgullo enorme (...) Para mí es un sueño poder pelear para mi gente. Si bien me tocó pelear en muchas partes del mundo, no hay nada más especial que hacerlo acá en Montevideo".

Asimismo, destacó que el evento será importante para toda la región.

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"Bare Knuckle es el deporte de combate con mayor crecimiento a nivel mundial. Tuvo eventos en Europa, tuvo eventos en Asia, tuvo en Estados Unidos, pero nunca en Sudamérica. La primera vez que llega a Sudamérica lo va a hacer en Uruguay", recalcó Reyno, quien detalló que en el marco de esa jornada se hará un casting para captar talentos de la región.

Agregó que es muy importante la llegada a Sudamérica y puntualizó que la idea es ir también a países como Argentina o Brasil.

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"Si este evento sale bien espero que venga varias veces a Uruguay. Creo que es el comienzo de algo grande", sentenció el deportista, quien todavía no sabe quién será su rival el 25 de julio, aunque contó que quiere enfrentarse a un extranjero que no hable español.

Finalmente, dijo que el Bare Knuckle es un deporte que tiene "muchísima acción", algo que cree que puede estar faltando en otros deportes de combate y por eso perdieron atención.

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En 2024, de visita en Marbella para presentar el primer combate de BKFC celebrado en España, el dos veces campeón del mundo de Artes Marciales Mixtas y uno de los principales impulsores de la liga BKFC, Conor McGregor, indicó que el boxeo sin guantes supone llevar la competición cuerpo a cuerpo "a otro nivel". EFE

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