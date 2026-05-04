Sánchez pide coordinación para defender la democracia de los riesgos de las redes sociales

Ereván (Armenia), 4 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apeló este lunes ante el resto de líderes de la Comunidad Política Europea a que haya una acción coordinada internacional para defender la democracia de los riesgos de las redes sociales.

Sánchez participó en el plenario de la VIII cumbre de ese foro, que agrupa a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos no integrados en el club comunitario, y en una de las dos mesas redondas en las que se repartieron el casi medio centenar de jefes de Estado o de Gobierno presentes en Armenia.

PUBLICIDAD

En concreto, en la que versó sobre “Resiliencia democrática y amenazas híbridas”, que estuvo copresidida por Francia y Moldavia.

La mesa redonda se celebró a puerta cerrada, pero el Gobierno español informó de que Sánchez advirtió del retroceso generalizado de la calidad democrática que muestran los índices internacionales.

PUBLICIDAD

En este sentido, mostró su preocupación por las vulnerabilidades que aprovechan quienes controlan las infraestructuras digitales y las redes sociales.

Además, puso en valor la evidencia científica de estudios como los de Unicef y la Universidad de Santiago de Compostela, que dijo que muestran los preocupantes daños que en los menores genera el acceso prematuro a las redes.

PUBLICIDAD

Ante ello, llamó a actuar de forma prioritaria aplicando el denominado Escudo Europeo de la Democracia, dotando de recursos al Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, y estableciendo una edad digital de mayoría a nivel europeo.

También pidió revisar las obligaciones de las plataformas en la Directiva de Servicios Digitales y llamar a la acción coordinada de los países comprometidos con la protección y el fortalecimiento de la democracia.

PUBLICIDAD

Son objetivos que el presidente del Gobierno viene planteando tanto dentro como fuera de España por la importancia que considera que tiene reforzar la regulación digital y de las grandes plataformas.

Fue en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái en febrero donde avanzó que España prohibiría el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y reiteró que adoptaría otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

PUBLICIDAD

Sánchez puso en valor en Armenia la iniciativa impulsada por su Gobierno "En defensa de la democracia", que celebró una cumbre el mes pasado en Barcelona, y animó al resto de países a sumarse a la Mesa Redonda sobre Democracia Digital y a apoyar el recién creado Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD