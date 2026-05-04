Eurovisión será sustituida en España por 'La casa de la música', con Chanel y Raphael

Madrid, 4 may (EFE).- Una nueva entrega del programa 'La casa de la música', en el que participarán más de una veintena de artistas, con la cubanoespañola Chanel, Raphael o Ana Belén entre ellos, se emitirá el 16 de mayo en el canal de televisión estatal, Radio Televisión Española (RTVE), en el hueco que habría ocupado la final de Eurovisión 2026.

La corporación pública lo anunció en la presentación de este especial que presentará Jesús Vázquez y que contará también entre sus actuaciones con Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Guitarricadelafuente, Mikel Erentxun, Métrika y los ganadores de la última edición de Benidorm Fest, Tony Grox & Lucycalys.

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"Es una fecha especial, es el día internacional de la Convivencia en Paz, que tiene un significado musical importante y como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la cultura y la música en su diversidad como un bien informativo", alegó Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE.

RTVE renunció este año a emitir y participar en Eurovisión junto a otros cuatro países -Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia- por la presencia en concurso de la televisión israelí KAN, alineada con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de las acusaciones de genocidio contra la población de Gaza por parte de numerosas organizaciones internacionales y las irregularidades en el voto en las últimas ediciones.

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En su lugar, se recupera este nuevo formato, que solo ha tenido de momento una emisión, la de la pasada noche del 31 de diciembre de 2025, con un gran dato de audiencia (más de 3,9 millones de espectadores).

En esa emisión, artistas como Shakira, Ana Torroja o Amaia Romero actuaron desde localizaciones emblemáticas de España.

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Fue el programa que además retransmitió la primera actuación de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero a sus filas y el estreno de su tema 'Todos estamos bailando la misma canción'.

Dirigido por Eva Tovar y con la asesoría musical del director de Benidorm Fest, César Vallejo, esta vez las actuaciones tendrán lugar en un estudio que recuperará el espíritu de viejos programas musicales de la casa como 'Música Sí'. EFE

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