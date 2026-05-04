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Prosegur Cash gana un 8,1% más en el primer trimestre, hasta los 26 millones

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Prosegur Cash registró un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

Las ventas de Prosegur Cash alcanzaron los 497 millones, un 3,7% menos que entre enero y marzo de 2025 debido al impacto "divisa" en varias de las geografías en las que opera el grupo. No obstante, éstas presentaron un crecimiento orgánico del 3,2%.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía ascendió a 86 millones de euros, con un descenso del 4,2% en relación al mismo periodo de 2025, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 51 millones de euros, un 7,5% menos que en el primer trimestre del año pasado.

El Ebita de Prosegur Cash alcanzó los 56 millones de euros en el primer trimestre del año, un 8,2% menos, pero con un margen del 11,3%. Cabe destacar el buen comportamiento de los productos de transformación de la compañía, que continúan la tendencia de crecimiento de resultados anteriores y han registrado un aumento del 6,2%, alcanzando unas ventas de 181 millones de euros.

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Latinoamérica contribuyó con el 58% de la facturación total de Prosegur Cash entre enero y marzo de 2026, con un crecimiento orgánico del 1,5%, reportando unas ventas de 219 millones de euros, un 7,3% menos.

Por su parte, Europa representó el 32% del total de las ventas del grupo, con 161 millones de euros, experimentando un crecimiento de un 3,6% en comparación con el primer trimestre de 2025.

La región de Asia-Pacífico contribuyó el 9% de las ventas totales del grupo en el primer trimestre de 2026 y tuvo un crecimiento orgánico del 12,6%, anotándose unas ventas de 45 millones de euros, un 4,3% menos en relación a los tres primeros meses de 2025.

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