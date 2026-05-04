Prosegur Cash gana un 8,1% más en el primer trimestre, hasta los 26 millones

Prosegur Cash registró un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado.

Las ventas de Prosegur Cash alcanzaron los 497 millones, un 3,7% menos que entre enero y marzo de 2025 debido al impacto "divisa" en varias de las geografías en las que opera el grupo. No obstante, éstas presentaron un crecimiento orgánico del 3,2%.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía ascendió a 86 millones de euros, con un descenso del 4,2% en relación al mismo periodo de 2025, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 51 millones de euros, un 7,5% menos que en el primer trimestre del año pasado.

El Ebita de Prosegur Cash alcanzó los 56 millones de euros en el primer trimestre del año, un 8,2% menos, pero con un margen del 11,3%. Cabe destacar el buen comportamiento de los productos de transformación de la compañía, que continúan la tendencia de crecimiento de resultados anteriores y han registrado un aumento del 6,2%, alcanzando unas ventas de 181 millones de euros.

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Latinoamérica contribuyó con el 58% de la facturación total de Prosegur Cash entre enero y marzo de 2026, con un crecimiento orgánico del 1,5%, reportando unas ventas de 219 millones de euros, un 7,3% menos.

Por su parte, Europa representó el 32% del total de las ventas del grupo, con 161 millones de euros, experimentando un crecimiento de un 3,6% en comparación con el primer trimestre de 2025.

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La región de Asia-Pacífico contribuyó el 9% de las ventas totales del grupo en el primer trimestre de 2026 y tuvo un crecimiento orgánico del 12,6%, anotándose unas ventas de 45 millones de euros, un 4,3% menos en relación a los tres primeros meses de 2025.