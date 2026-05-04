Trump afirma que las negociaciones con Irán "van muy bien" tras apuntar a "contactos positivos" con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las negociaciones con Irán para intentar alcanzar un acuerdo van "muy bien", después de apuntar a la existencia de "contactos muy positivos" de cara a un pacto que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Trump ha respondido brevemente a una pregunta de los periodistas a su salida del 'Air Force One' en Washington sobre el estado de las conversaciones: "Van muy bien", ha manifestado, sin más detalles ni detenerse a responder a más preguntas.

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Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca había recalcado que los representantes estadounidenses mantienen "contactos muy positivos" con Irán, antes de resaltar que "estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos". "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", zanjó.

Las declaraciones llegaron junto al anuncio sobre una iniciativa "humanitaria" desde este lunes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz, una medida que ha recibido ya duras críticas por parte de las autoridades iraníes.

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Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

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