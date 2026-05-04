Natalia Reyes: Los Premios Platino "derrumban fronteras en un mundo cada vez más dividido"

Nicole Andrea Vargas

Medellín (Colombia), 4 may (EFE).- La actriz colombiana Natalia Reyes considera que los Premios Platino "derrumban fronteras en un mundo que cada vez está más dividido, más polarizado y más complejo en el tema migratorio", y que su nominación a mejor interpretación femenina por la película 'Aún es de noche en Caracas' es un "gran motivo de orgullo".

PUBLICIDAD

"Yo siento que estos Premios Platino son como las Naciones Unidas del cine. No importa el país de donde vienes, el acento que tienes, ya que nos une el idioma", afirma en una entrevista con EFE la actriz, que se enfrentará por el galardón con las españolas Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa, ambas nominadas por 'Los domingos' y con la argentina Dolores Fonzi ('Belén').

Reyes asegura que estos galardones, que reconocen lo mejor del cine de Iberoamérica, están "estrechando la hermandad entre países" ya que ahora incluyen a Brasil y Portugal con los que se "comparte el portuñol".

PUBLICIDAD

La actriz asistió en varias oportunidades a los Premios Platino pero esta es la primera vez que lo hará como nominada, por lo que quiere "disfrutar el momento", ya que la ceremonia se realizará en México, donde se filmó la mayor parte de la película. "No es una casualidad volver a México con esta nominación", afirma.

'Aún es de noche en Caracas', dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, tiene cuatro nominaciones a los Premios Platino: mejor película iberoamericana de ficción, mejor interpretación masculina de reparto (Édgar Ramírez), mejor interpretación femenina (Reyes) y mejores efectos especiales -categoría cuyo ganador ya se anunció y fue para el filme español 'Sirat'-.

PUBLICIDAD

El filme, rodado entre México y Venezuela, y estrenado en 2025, está inspirado en la novela 'La hija de la española', de Karina Sainz Borgo, y cuenta la odisea que atraviesa la protagonista, Adelaida, en medio del conflicto político y social que vivió el país petrolero en 2017, con una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se extendió por cuatro meses.

"El mundo entero está en riesgo de vivir bajo estos regímenes autoritarios", señala Reyes al explicar la importancia de esta historia.

PUBLICIDAD

La actriz considera que a "Venezuela la han acorralado durante muchos años para que no pueda pensar ni digerir lo que ha pasado", y por eso la gente encontró en el arte una forma de contar su historia, como sucede con 'Aún es de noche en Caracas'.

"Esta película es en honor a Venezuela, pero también es una advertencia al mundo de que estamos en un punto de la humanidad en el que los gobiernos autoritarios, de derecha y de izquierda, del norte y del sur, se están fortaleciendo con nuestra polaridad", señala.

PUBLICIDAD

La actriz bogotana de 39 años cree que la preparación para encarnar a Adelaida fue una de las más complejas y profundas de su carrera profesional.

Con un elenco mayoritariamente venezolano, Reyes trabajó durante un mes solo para lograr un acento similar al de los otros actores y estudió la historia reciente de Venezuela para representar "dignamente" a la protagonista.

PUBLICIDAD

"Yo creo que no existen dos países en el mundo más hermanos que Venezuela y Colombia. Compartimos nuestra historia", expresa Reyes, quien tiene un vínculo muy cercano con ese país porque la mitad de su familia vive allá.

"Me impresionó que siendo tan cercana a mi familia venezolana, al país como vecino de frontera, a la cultura, a lo que compartimos, no supiera tantas cosas de lo que pasó y sigue pasando en Venezuela", dice.

PUBLICIDAD

Reyes alcanzó fama internacional en 2019 con su participación en la película 'Terminator Dark Face' ('Terminator: Destino oscuro', 2019), pero reconoce que entrar a Hollywood es una tarea compleja para los actores latinos por los papeles que les suelen asignar.

"Hay millones de latinos en Estados Unidos y en el mundo que quieren verse en esas grandes producciones que llegan hasta la sala más recóndita del pueblo más pequeño de nuestros países", explicó.

PUBLICIDAD

Respecto a la industria artística en Colombia, destacó el lugar que ocupa la música con cantantes como Karol G o Shakira, pero opinó que aún falta conquistar más espacios en el cine.

"El cine colombiano está en un momento histórico envidiable", pero "nos falta a los realizadores, productores y actores tener una mejor comunicación con la audiencia y entender por qué no nos estamos encontrando en las salas".

Reyes presidió la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el periodo 2023-2025 y ahora está enfocada en otros trabajos: en marzo estrenó la comedia 'Altas capacidades', terminó de grabar una película con Gael García Bernal que espera estrenar a principios de 2027 y es productora de una ficción que se centra en una cárcel colombiana. EFE

(foto) (vídeo)