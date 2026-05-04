Las autoridades argentinas dicen que no hay casos de hantavirus en Tierra del Fuego

Buenos Aires, 4 may (EFE).- El Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia y de donde partió el crucero en el que tres pasajeros murieron por hantavirus, aseguró este lunes que no hay casos confirmados en este territorio ni evidencias que vinculen a esa zona del sur del país con el brote.

Ante la información difundida sobre la situación a bordo del buque MV Hondius, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego subrayaron en un comunicado que “no se registran casos confirmados de hantavirosis en la provincia desde que existen registros epidemiológicos”.

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Añadieron que, “hasta el momento, no se recibió comunicación oficial ni extraoficial del Ministerio de Salud de la Nación respecto de esta situación”.

El texto oficial precisó que “la zona endémica de hantavirus en el sur del país se concentra principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut” y que “en Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión”.

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Remarcaron que “actualmente, no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento”.

El Ministerio de Salud provincial confirmó que continúa con el monitoreo y que permanece “a la espera de información oficial de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales”.

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El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, y en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), un posible brote de hantavirus en el crucero causó la muerte de al menos tres personas y varios afectados, en un episodio que está siendo investigado.

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La OMS ha señalado que el riesgo para la población general es bajo y que no hay motivo de alarma, pero las autoridades de Cabo Verde anunciaron este lunes que, para proteger la "seguridad pública nacional", denegaron la entrada del crucero en el puerto de su capital, Praia.

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo y, según las autoridades sudafricanas, viajaba en dirección a las islas Canarias (España), en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán. EFE

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