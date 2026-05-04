La reparación de fugas de metano aliviaría la falta de gas natural por Ormuz, según la AIE

París, 4 may (EFE).- Si ciertos países arreglaran las fugas de metano en sus infraestructuras actuales, se recuperarían 15.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas casi al instante, aportando un alivio temporal ante la falta de energía por la crisis en el estrecho de Ormuz, según un informe publicado este lunes por la AIE.

El 'Global Methane Tracker 2026' presenta las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre las emisiones de metano del sector energético, basadas en los datos más recientes de satélites y campañas de medición, en colaboración con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) de la ONU.

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"En medio de la actual crisis energética, combatir el metano también podría ayudar a los países a mejorar la seguridad del mercado de gas, una prioridad absoluta tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz, que ha retirado del mercado cerca del 20 % del suministro mundial de gas natural licuado (GNL)", señaló el informe.

De este modo, si determinados países con capacidad de exportación excedente y países importadores implementaran medidas de mitigación de metano fácilmente accesibles en sus sistemas de gas, "se podrían poner a disposición de los mercados casi 15.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas de forma inmediata". El bloqueo de Ormuz ya ha retirado 110 bcm.

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Asimismo, un control del metano, que constituye el elemento principal del gas natural y es además uno de los principales responsables del calentamiento global, en las operaciones de petróleo y gas a nivel mundial "podría aportar casi 100 bcm de gas a los mercados cada año, mientras que eliminar la quema de gas en antorcha (flaring) que no sea de emergencia podría liberar otros 100 bcm".

"Estos ahorros (de al menos 200 bcm) duplicarían los volúmenes de suministro cortados debido al cierre efectivo del estrecho", estimado en 110 bcm, señaló el organismo con sede en París.

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China, Estados Unidos y Rusia encabezan las emisiones, aunque, en relación con su tamaño, destaca la intensidad detectada en Turkmenistán y Venezuela.

Las instalaciones de petróleo y gas de este último país emiten casi la mitad del metano de toda Sudamérica debido a que su intensidad de venteo y quema (flaring) es "12 veces superior al promedio mundial", según la AIE.

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Tim Gould, economista jefe de energía de la IEA, quien presenta este lunes los hallazgos clave del informe en un acto en el contexto de la presidencia francesa del G7, destacó la vertiente climática de la reducción del metano, pero también la relacionada con "la seguridad energética".

"Esto no es solo una cuestión climática: también existen importantes beneficios de seguridad energética que pueden derivarse de abordar el metano y la quema en antorcha, especialmente en un momento en que el mundo busca urgentemente suministros adicionales en medio de la crisis actual", sostuvo Gould.

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Según el informe, las emisiones de metano del sector energético se estancaron cerca de máximos históricos en 2025, lo que revela una gran brecha en la implementación, a pesar de "los esfuerzos para reducir las emisiones de metano como parte de las iniciativas para limitar el calentamiento global a corto plazo y mejorar la calidad del aire".

El 'Global Methane Tracker 2026' asegura que las soluciones para reducir las emisiones de metano son "bien conocidas y rentables".

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Alrededor del 70 % de estas emisiones de los combustibles fósiles -o casi 85 millones de toneladas (Mt)- podrían mitigarse con las tecnologías existentes, incluyendo "tres cuartas partes de las emisiones de petróleo y gas y cerca de la mitad de las de carbón".

Una de las formas más eficaces de reducir el metano es abordar las emisiones de las actividades de exploración y producción ('upstream'), que actualmente representan el 80 % de las emisiones de metano de petróleo y gas, según el informe.

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De acuerdo con el informe, Canadá y la Unión Europea introdujeron recientemente normativas sólidas para este sector, mientras que Brasil, Ghana y Kazajistán están en proceso de hacerlo. EFE