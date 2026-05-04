El presidente de Vietnam viaja a la India en el décimo aniversario de su alianza

Bangkok, 4 may (EFE).- El presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista del país (PCV), To Lam, visita esta semana la India por invitación del primer ministro Narendra Modi, un viaje que coincide con el décimo aniversario de la alianza estratégica que los dos países del Sur Global establecieron en 2016.

To Lam, que comienza su vistia el martes, se reunirá con Modi para tratar "asuntos regionales y globales de interés mutuo" y visitará Nueva Delhi, Bombay y Bodh Gaya, de acuerdo con el Gobierno indio, después de haber asumido la presidencia vietnamita en abril, cargo que, a espejo de China, combina con el de mayor autoridad en Vietnam, la secretaría general del PCV, en sus manos desde 2024.

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Su visita se produce en un momento en el que Hanói y Nueva Delhi están reforzando la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores y tierras raras, según el Ejecutivo vietnamita, y una década después de que ambas naciones elevaran sus relaciones al nivel del "alianza estratégica" durante un viaje de Modi al país del Sudeste Asiático.

Una amplia delegación empresarial, varios ministros y altos funcionarios gubernamentales acompañarán a To Lam en su viaje, centrado en impulsar "las sólidas relaciones bilaterales" y abrir nuevas vías de cooperación, según Nueva Delhi.

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India, gigante de Asia, y Vietnam, una de las economías más dinámicas del continente, persiguen convertirse en países desarrollados de cara a 2047 y 2045, respectivamente, y forman parte del bloque de economías emergentes BRICS: India como miembro fundador y Vietnam como Estado asociado.

En los primeros tres meses de este año, el comercio bilateral entre Hanói y Nueva Delhi, que establecieron relaciones diplomáticas en 1972, ha crecido un 28 % interanual, hasta los 4.800 millones de dólares estadounidenses, según cifras difundidas por el Gobierno vietnamita.

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En 2025, el volumen comercial alcanzó los 16.460 millones de dólares, un aumento del 10,5 % respecto a 2024, y una cifra aproximadamente 2,5 veces superior a la de 2016, cuando se estableció la alianza.

Los inversores indios cuentan con más de 500 proyectos en Vietnam, con un capital total de 1.117 millones de dólares, siendo el procesamiento y la manufactura, la generación y distribución de electricidad y la explotación minera los tres sectores con mayor inversión, según Hanói.

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Vietnam, por su parte, cuenta con 30 proyectos de inversión en India, con un capital total superior a los 150 millones de dólares.

Según datos recogidos por la prensa oficialista vietnamita, se estima que el país del Sudeste Asiático recibió a 746.000 visitantes indios en 2025, un aumento de en torno al 50 % respecto a 2024 y casi cuatro veces la cifra de 2019. EFE

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