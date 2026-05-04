Joaquín Sabina inmortaliza su despedida en "Hola y Adiós", un doble álbum en directo de su último concierto

El 30 de noviembre de 2025 fue un día para la historia de Joaquín Sabina, sus fans incondicionales, e incluso para todos aquellos que han disfrutado del de Úbeda y han cantado sus canciones -algunas de ellas 'himnos' de nuestra música- en alguna ocasión. Y es que ese día el cantante de '19 días y 500 noches' puso el broche de oro a más de 50 años sobre los escenarios con su último concierto de su gira 'Hola y Adiós' en el Movistar Arena de Madrid.

Y ahora, para inmortalizar este momento histórico y dejar un recuerdo imborrable a sus seguidores ha decidido celebrar su retirada con el lanzamiento de un disco sorpresa, 'Hola y Adiós', un doble álbum en directo con la actuación de su despedida en la capital hace ahora seis meses.

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"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", reconocía aquella noche ante las 12.000 personas que llenaban el coliseo madrileño. A partir de ahora, ese recuerdo se desbloquea con un trabajo que llega en formato digital, CD y vinilo y que recoge 20 temas y casi dos horas de aquella actuación histórica.

Con su gira "Hola y Adiós", Sabina brindó a sus fans la oportunidad de despedir unas canciones que nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubilaba su faceta de trotamundos guitarra en ristre. Todas ellas son himnos aún demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda, y que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular, resistiendo el paso de sucesivas generaciones.

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El tour arrancó en febrero de 2025 por América para continuar por España y Europa y terminar el 30 de noviembre de 2025 en Madrid, con ese concierto recogido en 'Hola y adiós'. Fue una catarsis emocional que el artista cerró con unas palabras tan sencillas como definitivas: "Este es el último concierto de mi vida. Gracias eternas".