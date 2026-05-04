Irán condena la salida de EAU de la OPEP y acusa al país de presionar a sus miembros en medio de la guerra

Las autoridades de Irán han calificado de "inaceptable" la decisión de Emiratos Árabes Unidos (UAE) de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+ y han acusado al país de dar este paso para ejercer presión contra los miembros de la organización, al mismo tiempo que continúa el conflicto en el que también ha estado involucrado el Gobierno de EAU.

"EAU ha decidido retirarse de la OPEP. Creo que es inaceptable que un país tome esta medida como reacción a los acontecimientos regionales y para presionar a los miembros de la OPEP", ha indicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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En este sentido, también han denunciado que durante las semanas de conflicto EAU ha participado "en la agresión estadounidense contra Irán", lo que ha provocado "inseguridad en toda la región".

Emiratos Árabes Unidos anunció que dejaría de formar parte de la OPEP y la OPEP+ el pasado martes, una decisión que se ha hecho efectiva a partir del 1 de mayo, bajo el argumento de alinearse con el mercado de la energía en el largo plazo.

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Sin embargo, esta salida ocurre tras más de dos meses de conflicto regional en Oriente Próximo durante el que Irán --también miembros de la OPEP-- ha atacado posiciones de EAU. El Gobierno de EAU ya indicó que revisaría sus relaciones con los países vecinos ante los ataques contra sus infraestructuras energéticas.