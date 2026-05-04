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Florian Lejeune seguirá en el Rayo Vallecano hasta 2028

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Madrid, 4 may (EFE).- El central francés Florian Lejeune, que terminaba contrato con el Rayo Vallecano el 30 de junio de 2027, ha ampliado una temporada más su vinculación con el equipo madrileño, hasta 2028, según informó este lunes el club.

"Desde su llegada al club en la campaña 2022/23, Florian ha sido un jugador clave en los éxitos del primer equipo. ¡Muy felices de seguir nuestro camino juntos, Lejeune!", anunció en sus redes sociales el club vallecano.

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Florian Lejeune, de 34 años, llegó al Rayo en 2022 procedente del Deportivo Alavés, primero como cedido y en 2023 tras un traspaso con el club vitoriano. Desde entonces suma 157 partidos oficiales con la camiseta franjirroja, once goles y seis asistencias.  

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EFE

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