Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado "preocupación" por las posibles tensiones en el suministro de queroseno en Europa y ha abogado por anticiparse con medidas de coordinación a nivel comunitario para evitar problemas de escasez, especialmente ante el inicio de la temporada turística.

"Lo vemos con preocupación. Creemos que hay que ocuparse de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez", ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los ministros de economía y finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

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Cuerpo ha advertido de que la crisis energética, que en un primer momento se trasladó a los precios del crudo y los fertilizantes, está empezando a afectar a otros ámbitos como el combustible para la aviación, con impacto potencial en sectores como el turismo.

"Estamos ahora ya básicamente a tres meses después del inicio de esta guerra y los primeros canales de transmisión, que eran los precios del crudo y por lo tanto combustible o el precio de los fertilizantes, ahora están dando pie a tener canales adicionales, como es por ejemplo el caso del queroseno", ha explicado.

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El ministro ha subrayado en todo caso que España cuenta con un "punto adicional de tranquilidad" frente a otros socios europeos, al situarse entre los países con menor dependencia de la importación de queroseno y con una elevada capacidad industrial en el sector.

"Tenemos una gran capacidad de refino y de sustitución de la producción de otro tipo de combustibles por queroseno para evitar esta situación de escasez, por lo tanto bien posicionados", ha reconocido.

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No obstante, ha advertido de que la situación en el resto del bloque sigue siendo "importante" para España, dado que una gran parte de los turistas procede de otros países europeos.

Cuerpo ha avanzado que el asunto formará parte de las discusiones con sus homólogos europeos para explorar posibles respuestas conjuntas y evitar que las tensiones en el suministro se traduzcan en problemas durante los próximos meses.

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"Veremos, hoy esto va a ser parte de la discusión, desde luego, qué posibles medidas de coordinación podemos orquestar entre todos para ser capaces de responder a tiempo de manera preventiva antes de que puedan surgir este tipo de problemas", ha señalado.

INTRODUCIR AJUSTES EN LA NORMATIVA DEL SECTOR AÉREO

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En este sentido, ha subrayado que no se debe descartar ninguna herramienta para hacer frente a la situación y ha abogado por mantener todas las opciones abiertas. "Yo creo que no hay que quitar ninguna posible medida de encima de la mesa", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado a posibles ajustes en la normativa del sector aéreo como vía para introducir mayor flexibilidad en el suministro de combustible, incluyendo medidas relacionadas con la regulación actual que limita el repostaje en aeropuertos distintos al de origen hasta un máximo del 10%.

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