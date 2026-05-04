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El Rey llega al Palau de Pedralbes de Barcelona para entregar los Premios Nacionales de Investigación

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El rey Felipe VI ha llegado este lunes sobre las 12.30 horas al Palau de Pedralbes de Barcelona, donde entregará los Premios Nacionales de Investigación 2025.

Le han recibido el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

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Los galardones, dotados con 30.000 euros cada uno, reconocen a aquellos investigadores que destacan por su trayectoria y relevancia internacional en sus respectivas áreas, así como el mérito de personas de menos de 40 años que hayan alcanzado logros destacados.

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