El motor de búsqueda Ask cesa su servicio tras 25 años "respondiendo a las preguntas del mundo"

InterActiveCorp (IAC) ha anunciado el fin de la actividad de su motor de búsqueda Ask.com, que ha dejado de estar operativo oficialmente desde el pasado viernes 1 de mayo, tras 25 años "respondiendo a las preguntas del mundo".

Conocido inicialmente como Ask Jeeves, el motor de búsqueda se lanzó en el año 1997, lo que lo convierte en uno de los servicios de internet para la búsqueda de información más antiguos actualmente.

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Tras la compra del motor de búsqueda por parte de la compañía IAC en el año 2006, Ask Jeeves pasó a llamarse Ask.com, y continuó operando bajo esta organización desde entonces, que también dispone de otras propiedades de internet como Match.com.

Ahora, IAC ha compartido que Ask.com ha dejado de estar disponible oficialmente, tras el pasado viernes 1 de mayo, cuando cesó su servicio a nivel global, como lo ha detallado en su sitio web.

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Según ha explicado, el cierre de Ask.com se debe a que, a medida que IAC "continúa centrando sus esfuerzos", han tomado la decisión de dejar de lado su negocio de búsqueda, incluyendo el mantenimiento de Ask.com.

Con ello, han agradecido la labor de los "brillantes ingenieros, diseñadores y equipos que crearon y dieron soporte a Ask durante décadas", así como a los millones de usuarios que preguntaron "en busca de respuestas en un mundo en constante cambio".

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