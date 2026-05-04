El Ibex 35 cede un 2,39%, hasta los 17.356 puntos, con el petróleo en 114 dólares

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una caída del 2,39%, hasta situarse en los 17.356,10 puntos, después de darse la vuelta sobre las 12.00 horas y en una sesión todavía influida por los precios del petróleo que, pese a moderarse durante la apertura, han vuelto a repuntar y ya superan los 114 dólares por barril.

Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, repuntaba al cierre de las Bolsas europeas un 5,88%, hasta los 114 dólares, mientras que el barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba un 3,49%, hasta los 105 dólares.

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Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, ascendía más de un 6,84%, hasta los 48,95 euros por megavatio hora.

El Ejército de Estados Unidos aseguró este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa "humanitaria" llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía. Irán, sin embargo, asegura que ningún buque comercial ha cruzado el estrecho.

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En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que EEUU está manteniendo contactos "muy positivos" con la República Islámica. "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en su mensaje.

Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de EEUU al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

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La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses. Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo, este fin de semana la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado (OPEP+) ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada en la pasada semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra en Oriente Próximo.

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"Si el bloqueo se prolonga más allá del 20 de mayo, Irán se enfrentará a problemas físicos de almacenamiento que podrían dañar permanentemente sus pozos, lo que reduciría la oferta global de crudo de forma estructural. El posible shock de oferta energética es grande y puede ser persistente si el conflicto con Irán se alarga, lo que a su vez aumenta el riesgo de estanflación (inflación más alta y crecimiento más débil)", señalan los analistas de Renta 4.

Desde España, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado "preocupación" por las posibles tensiones en el suministro de queroseno en Europa y ha abogado por anticiparse con medidas de coordinación a nivel comunitario para evitar problemas de escasez, especialmente ante el inicio de la temporada turística.

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"Lo vemos con preocupación. Creemos que hay que ocuparse de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez", ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los ministros de economía y finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

En el terreno empresarial español, Merlin Properties ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

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Por su parte, Prosegur Cash anunció un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que grupo Elecnor ha comunicado que obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,1 millones en el primer trimestre, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, solo seis valores cerró en positivo: Indra (+2,32%), Grifols (+1,63%), Acerinox (+0,79%), Solaria (+0,74%), Cellnex (+0,24%), Repsol (+0,09%). En el lado opuesto, la banca encabezó los descensos: BBVA (-4,86%), Banco Santander (-3,86%), Unicaja (-3,77%), ArcelorMittal (-3,31%), IAG (-3,08%) y Merlin Properties (-2,69%).

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El resto de los principales parqués europeos finalizó la sesión de este lunes en 'rojo': el británico FTSE 100 perdió un 0,14%, el francés Cac 40 un 1,71%, el alemán Dax un 1,24%, el italiano FTSE MIB un 1,59% y el Euro Stoxx 50 un 2%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con pérdidas: el Dow Jones se dejaba un 0,82% en el cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 perdía un 0,39% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, descendía un 0,33%.

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En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,559%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,03 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,18% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1700 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 2,22% hasta situarse en los 4.541 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 1,23% hasta los 79.587 dólares.