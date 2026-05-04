EEUU asegura haber apoyado el tránsito de dos mercantes con bandera estadounidense a través del estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa "humanitaria" llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que "dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz y continúan su viaje de forma segura".

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Así, ha subrayado que "destructores con misiles guiados de la Armada operan en el golfo Arábigo --en referencia al golfo Pérsico-- tras transitar a través del estrecho de Ormuz en apoyo al 'Proyecto Libertad'". "Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial", ha zanjado.

Poco antes, el CENTCOM ha negado que Irán haya alcanzado uno de sus buques en la zona, después de que el Ejército iraní asegurara que había impedido su paso en el estrecho de Ormuz. Fuentes citadas por la agencia iraní de noticias FARS apuntaron que las fuerzas de Irán lanzaron dos misiles contra el buque, alcanzándolo, sin más detalles.

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El comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Alí Abdulahi, ha advertido este mismo lunes de que "cualquier fuerza armada extranjera" será atacada si "intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él", en respuesta al citado anuncio de Trump sobre esta iniciativa en la zona.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

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El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.