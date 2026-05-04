Dos barcos incendiados frente a las costas de Emiratos Árabes, según entidad británica

El Cairo, 4 may (EFE).- Dos buques se incendiaron por causas desconocidas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en tres incidentes de este tipo en menos de 24 horas en el país del golfo Pérsico, que ha reportado ataques iraníes por primera vez desde el inicio de la tregua iniciada hace casi un mes.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), aseguró que hubo un incendio en sala de máquinas en un buque de carga que se encuentra a 36 millas náuticas (66 kilómetros) al norte de Dubái.

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"La causa del incendio se desconoce por el momento", afirmó la entidad, que señaló que "toda la tripulación se encuentra a salvo".

Por otro lado, la UKMTO dijo haber recibido "información" de otro incidente a 14 millas náuticas (26 kilómetros) al oeste de Mina Saqr, ubicada en el emirato de Ras al Jaima (costa oeste), sobre "un buque en llamas" y solicitó a los barcos en las cercanías que mantengan "una distancia segura".

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"La causa del incendio no se ha verificado por el momento. No se ha reportado ningún impacto ambiental. Las autoridades están investigando", explicó.

Esto tiene lugar poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara haber interceptado sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", y también en el mismo día en el que Abu Dabi denunció un ataque "terrorista iraní" con dos drones lanzado esta madrugada contra un buque cisterna perteneciente a la compañía estatal de petróleo emiratí, ADNOC.

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Esta es la primera vez que Emiratos anuncia que está respondiendo a un ataque desde la entrada en vigor de la tregua entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, un pacto que puso fin a los ataques iraníes de represalia por la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero contra la República Islámica.

Tras la aplicación del pacto, varios países del golfo Pérsico han denunciado unos pocos lanzamientos de ataques contra sus territorios, si bien estos han sido atribuidos a milicias proiraníes de Irak y a otros grupos armados aliados de Teherán.

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Hoy mismo, el asesor diplomático del presidente de Emiratos, Anwar Gargash, advirtió de que "la amenaza iraní" en Oriente Medio "no puede ignorarse", al tiempo que denunció "los actos de piratería marítima de Irán" tras el ataque contra el buque de ADNOC y en un momento en el que Abu Dabi está endureciendo su discurso contra Teherán. EFE