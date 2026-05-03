Unos 1.000 drones iluminan el cielo de Madrid para conmemorar el Dos de Mayo

Unos 1.000 drones han iluminado el cielo de Madrid para conmemorar la festividad del Dos de Mayo, con imágenes como el mapa autonómico, la figura de Francisco de Goya o una recreación parcial del cuadro del 3 de mayo de 1808.

Los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Digitalización, Miguel López-Valverde, han asistido al show 'Madrid en el Cielo', desarrollado en colaboración con Indra, que se ha lanzado desde el Parque de la Cuña Verde, en Latina, que este año cumple 50 años como distrito de la ciudad de Madrid, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

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En junio de 1976 se constituyó la Junta Municipal de Latina, que hasta el momento formaba parte de los antiguos carabancheles. En la representación, se han dibujado 10 escenas con hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio de la región. Entre las imágenes, han destacado enclaves emblemáticos como la Puerta del Sol, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez y la Universidad de Alcalá de Henares.

Asimismo, esta iniciativa de la Consejería de Digitalización ha incluido representaciones de la identidad cultural y social, como una pareja bailando el chotis, la bandera regional o la transformación de la capital. Los drones, de la empresa madrileña Umiles, han alcanzado hasta 200 metros de altura, permitiendo su visibilidad a dos kilómetros desde el lugar de lanzamiento.

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