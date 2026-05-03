La Fiscalía de Washington sostiene que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Trump

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha asegurado que el acusado, Cole Allen, actuó con determinación y premeditación en su presunto intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según ha señalado durante una intervención pública en la que ha detallado los avances de la investigación.

"Lo que hemos aprendido de la investigación: Cole Allen hizo todo lo necesario, en su mente, para matar al Presidente", ha afirmado la fiscal Jeanine Ferris, quien ha recalcado que el acusado se enfrenta a una posible cadena perpetua por estos hechos. "Estamos extremadamente seguros respecto al caso que mi oficina está presentando en su contra", ha añadido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Ferris, las autoridades están centradas en reconstruir el rastro digital del sospechoso, una pieza clave para entender la planificación del presunto ataque. "Estamos tratando de reconstruir el rastro digital real de esta persona", ha explicado.

Según la información recabada hasta el momento, la acusación sostiene que Allen mostró un comportamiento metódico y deliberado. Así, el sospechoso ha sido definido como una persona calculadora y decidida que "actuó con premeditación en su intención de cometer actos violentos". "Hizo todo lo que consideró necesario para matar al presidente de los Estados Unidos", ha subrayado la fiscal.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Fiscalía también ha hecho referencia a un supuesto manifiesto atribuido al acusado, del que la prensa se hizo eco días atrás, en el que este habría detallado sus intenciones.

"No se equivoquen, a pesar de su manifiesto, a pesar de que, como saben, excluyó a esta agencia, al Servicio Secreto y a la Policía del Capitolio (...) y a algunas otras personas, dijo: 'Aún así haré lo que tenga que hacer para llegar al presidente y a los altos cargos'", ha recordado.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la investigación continúa en curso con la recopilación de testimonios del entorno cercano del sospechoso, al que la Fiscalía estadounidense ha acusado formalmente este lunes de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato del presidente.

Cole Allen, profesor californiano de 31 años, ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS News.

PUBLICIDAD