Irán anuncia la ejecución de otro prisionero kurdo, el tercero ajusticiado este fin de semana

La Judicatura de Irán ha anunciado este domingo la ejecución del prisionero kurdo Mehrab Abdollahzadeh, el tercero preso de esta etnia que acaba en la horca este fin de semana en la república islámica, tras recibir una sentencia de muerte por participar en el asesinato de un agente de las fuerzas de seguridad iraníes durante las protestas de 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdairaní Mahsa Amini.

Ayer fueron ejecutados Yaqoub Karimpour y Nasser Bekerzadeh "por el delito de cooperación de inteligencia y espionaje a favor del régimen sionista", según anunció la radiotelevisión estatal iraní, IRIB. La ejecución de Abdollahzadeh ha sido anunciada por la agencia de noticias Mizan, el órgano portavoz del Poder Judicial iraní, y ha tenido lugar en la cárcel de Urmia Central, en la provincia de Azerbaiyán Occidental.

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La provincia es uno de los focos de la oposición kurdairaní del oeste del país contra las autoridades de Teherán. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido abiertamente que intentó emplear a estos gruopos de oposición para alimentar las protestas que comenzaron a finales del año pasado contra el Gobierno iraní, la crisis que precedió inmediatamente al conflicto actual.

Según datos recopilados por la Organización Hengaw para los Derechos Humanos, al menos 26 presos, entre ellos 14 considerados por la ONG como presos políticos, fueron ejecutados en cárceles de todo Irán durante abril de 2026. De acuerdo con el Centro de Estadísticas y Documentación de Hengaw, la cifra supone un descenso de al menos 96 ejecuciones, o un 78,5%, en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando al menos 122 presos fueron ejecutados en abril de 2025.

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