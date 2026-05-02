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El Benfica empata en Famalicão tras roja a Otamendi y deja al Oporto a un punto del título

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Lisboa, 2 may (EFE).- El Benfica cedió este sábado un empate a domicilio ante el Famalicão (2-2) en la trigésima segunda jornada, en un partido marcado por la expulsión del argentino Nicolás Otamendi, y dejó al Oporto a solo un punto de conquistar la Liga Portugal.

El Benfica salió con todo y se adelantó en el marcador en el minuto 13 gracias a un penalti transformado por el noruego Andreas Schjelderup.

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Los lisboetas mantuvieron el ritmo y ampliaron su ventaja en el 20, cuando el joven delantero nórdico irrumpió por el lado izquierdo del área y encontró a Richard Ríos, quien disparó al fondo de la red.

El partido dio un giro al comienzo de la segunda parte con la tarjeta roja mostrada al capitán de las 'águilas', Otamendi.

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Contra 10, el Famalicão acortó distancias en el minuto 67 con un tiro desde la izquierda del área de Mathias de Amorim y en el 78 empató con un gol del nigeriano Umar Abubakar tras un saque de esquina.

Tras el empate del segundo clasificado, al líder Oporto le bastará con un punto ante el Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, en un enfrentamiento que también se disputará este sábado, para hacerse con el título.

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