Mil partidos de Simeone como entrenador: “¡Sigamos así hasta donde me dé!”

Madrid, 2 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alcanzó este sábado los mil partidos como entrenador en su carrera, en el encuentro de LaLiga EA Sports contra el Valencia en Mestalla, desde su estreno en el Racing Club de Avellaneda hasta sus más de 14 años en el conjunto rojiblanco, en el que sigue en la actualidad.

Entre uno y otro momento, desde 2006 cuando pasó de jugador a técnico en el Racing argentino (34 duelos a lo largo de dos etapas) hasta ahora, también dirigió al Estudiantes de la Plata (61 encuentros), al River Plate (45), San Lorenzo (47) y al Catania italiano (18), además del Atlético de Madrid, con el que ya suma 795 partidos de competición oficial.

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“¡¡1.000 partidos como entrenador!! Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra (jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados…) desde que empecé a dirigir en 2006”, publicó el técnico en sus canales oficiales, tras el triunfo logrado por 0-2 contra el Valencia en LaLiga EA Sports.

“Gracias (escrito en mayúsculas) por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. ¡Sigamos así hasta donde me dé!”, expresó.

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Simeone ha sido campeón de diez títulos en su carrera como técnico: ocho son con el Atlético de Madrid (las Ligas de 2013-14 y 2020-21, la Copa del Rey de 2012-13, las Ligas Europa de 2011-12 y 2017-18 y las Supercopas de Europa de 2012 y 2018 y de España de 2014), uno con Estudiantes de la Plata y otro con River Plate, con los que fue campeón de Argentina.