Hansi Flick: "No estamos al final, estamos empezando nuestro proyecto"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy contento" con la actuación de su equipo contra Osasuna y con el nivel que ve de cara ya a la próxima temporada, porque están "empezando" un proyecto que tiene a tiro la segunda Liga seguida.

"No. No es el momento, tenemos que esperar, quizá mañana, quizá la semana que viene. Hicimos nuestro trabajo y es lo que valoro de mi equipo. Defendimos bien a un equipo muy fuerte. Estoy muy contento con la victoria", dijo en rueda de prensa en El Sadar.

PUBLICIDAD

El Barça cumplió (1-2) ante Osasuna y podría ser campeón este domingo si el Real Madrid no gana al Espanyol. "Nunca miro a cosas así. Lo importante era ganar hoy y lo de mañana no depende de nosotros. Tenemos que esperar y ver, es una buena situación. Si ganamos el título mañana lo celebraremos", afirmó.

El preparador alemán, que apuntó que quizá este domingo vaya a ver al Mago Pop en vez del partido del Madrid, valoró el buen ambiente en su equipo. "Getafe fue un buen ejemplo del equipo, tenemos una atmósfera positiva, todos están de buen humor, a su mejor nivel. Estamos jugando como un equipo", apuntó.

PUBLICIDAD

"Hemos pasado por muchas lesiones, es lo que tenemos que hacer mejor la próxima temporada. Pero cómo está jugando el equipo, cómo ha mejorado con esos problemas, esto me hace estar muy positivo con el futuro. Tenemos un equipo joven, tienen margen de mejora y es en lo que quiero trabajar también la próxima temporada. No estamos al final, estamos empezando nuestro proyecto y queremos seguir", zanjó.