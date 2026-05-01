VÍDEO: Trump acusa a la UE de incumplir el acuerdo comercial y sube al 25% los aranceles a automóviles y camiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones.

En virtud de del acuerdo, la UE había acordado eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15 % para la mayoría de los productos de la UE.

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Ahora, "dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial", Trump ha anunciado que la próxima semana aumentará "los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos", ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

"El arancel se incrementará al 25%", ha confirmado el mandatario antes de asegurar que estos aranceles no se aplicarán si los vehículos terminan siendo fabricados en plantas estadounidenses, en particular, las que están en proceso de construcción.

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"Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto", ha concluido el presidente estadounidense.

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